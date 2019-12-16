Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır

Erdoğan, dün akşam ATV-A Haber ortak yayınında gündem ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın en dikkat çeken mesajlarından biri de ABD'nin sözde Ermeni Soykırımı kararına tepki olarak, Adana'daki İncirlik üssü ve Malatya'da konuşlu Kürecik radar üssü ile ilgili oldu.

Erdoğan "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında büyük ses getirirken yabancı ajanslar haberi acil koduyla geçti