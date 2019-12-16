Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımı tasarısını onaylamasına tepki olarak 'gerekirse İncirlik Üssü'nü kapatırız' dedi. Erdoğan'ın bu çarpıcı mesajı yabancı ajanslar tarafından 'acil' koduyla servis edildi.
Erdoğan, dün akşam ATV-A Haber ortak yayınında gündem ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın en dikkat çeken mesajlarından biri de ABD'nin sözde Ermeni Soykırımı kararına tepki olarak, Adana'daki İncirlik üssü ve Malatya'da konuşlu Kürecik radar üssü ile ilgili oldu.
Erdoğan "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" dedi.
Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında büyük ses getirirken yabancı ajanslar haberi acil koduyla geçti