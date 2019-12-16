Müge Anlı'da Zeynep Ergül ağabeyi itiraf etti

2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay Müge Anlı'nın programına katılan Zeynep Ergül'ün açıklamaları sonucunda tekrardan gündeme geldi. Zeynep hanımın çevresindekilerin "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı...Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." anlattığı ortaya çıktı. Ancak bu iddiaları canlı yayına reddetti Zeynep hanım.

Eski eşimi Cahit Ergül bıçakladı

Geçen hafta Müge Anlı'nın yayınındaki bıçaklama iddiasını ihbar kabul eden Jandarma ekipleri Zeynep Ergül'ün evine geldi ve sorgusunu almak için karakola gitti. Zeynep hanım "Eski eşim Ercan'ı ağabeyim Cahit bıçakladı" açıklamalarını verdiği ifade de tekrarladı.

Zeynep hanım karakolda ifade verdiği sırada ise eniştesinin bıçaklamakla suçlanan Cahit Ergül'de Jandarma tarafından karakola çağrıldı. Cahit Ergül ifade verdikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaparken yaptığı itiraf ise herkesi şoke etti.

Ayrıca Mehmet Muharrem Erbay'ın kaybıyla suçlanan Cahit bey canlı yayında imamlığına laf edilmesini eleştirdi. Cahit Ergül'de Mehmet Muharrem Erbay'ın atıldığı kuyuyu bildiğini söyledi ve şu açıklamlaarı yaptı;

Dünya'da en son imam olacak adam bendim

"Canlı yayında kocaman Avukat sen hatipsin hitabetin şöyle, sen şöyle cümle kurarsın...İnsan içine çıkmaz oldum ya. Ne dediysem onun arkasındayım ben. Ben hoca felan değilim. Sadece Türkiye değil bu Dünya'da en son imam olacak adam bendim ama Allah takdir etti ben ne yapayım ya.."

Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm

Cahit bey kuyu hakkında; "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm dedim. Zeynep bana iftira ediyor yazık değil mi bana ya?" itirafında bulundu.