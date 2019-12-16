POLİTİKA

CHP'li Levent Gök Meclis'te rekor kırdı! Ahmet Aydın tebrik etti

CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök, Meclis'te 8 saat 14 dakika boyunca aralıksız oturumu yöneterek rekor kırdı.

Meclis Genel Kurulu’nda yeni yılın bütçe görüşmeleri sürerken dikkat çeken anlar yaşandı.

CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök, görüşmeler sırasında tam olarak 8 saat 14 dakika aralıksız oturumu yönetti.

AK PARTİ'DEN TEBRİK

AK Parti’nin 7 saatlik rekorunu kıran CHP’li Gök, AK Parti’den de tebrik aldı.

Görüşmeler sırasında söz alan AK Partili Ahmet Aydın, oturumu rekor saatle yöneten Gök’ü tebrik etti.

Konuşma sonrasında Gök, hem AK Parti sıralarından hem de CHP sıralarından alkış aldı.

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