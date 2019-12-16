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Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu! Öğretmenler açıklama yaptı

Doğa Koleji'nin satışına ilişkin bugün mesai bitimine kadar açıklama yapması bekleniyor. Doğa Koleji'nde iş bırakan eylemler ise bugün gösteri yaptı.

Doğa Koleji'nin yılan hikayesine dönen satışına ilişkin veliler ve öğretmenler, yönetimden gelecek açıklamaya kilitlendi. 

Doğa Koleji yönetimi cumartesi günü yapılması planlanan açıklamayı bugüne ertelemişti. Bugün açıklamanın saat 14.00'da yapılacağına dair söylentiler yayıldı. Ancak şu ana kadar yönetimden kesin bir saat verilmiş değil. Veliler ve öğretmenler mesai bitimine kadar bir açıklama yapılmasını bekliyor.

Kimse çocuğunu okula yollamadı

Doğa Koleji velileri haftasonunda yaşadıkları hüsran sonrası bugün çocuklarını okula göndermediler. Doğa'nın bir çok sınıfı boş kalırken öğretmenler de ders bıraktı.  3 ayı aşkın süredir maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenleri ise bugün İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiler. Öğretmenler  pankart açıp, sorunlarını ilettiler. 

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