HDP'li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillere terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise sinir krizi geçirerek oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.

Yaşanan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 58 aile, 105 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Uzun süredir parti binasına uğramayan HDP'li vekillerin geldiğini gören aileler sinir krizi geçirdi.

HDP'li milletvekillerinden Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ'ın evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçmesi tansiyonu yükseldi.