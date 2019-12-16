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Erdoğan: Türkiye'nin Bakü'deki maçlarına gideceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın EURO 2020'deki şansını değerlendirirken ay-yıldızlı ekibin Bakü'de oynayacağı maçlara gideceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki şansını değerlendirirken UEFA'nın asker selamından dolayı Milli Takım'a ceza vermemesini ele aldı.

''Macron gülmeye başladı''
UEFA'nın Türkiye'ye asker selamından dolayı vermemesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, Ben Macron'un kendisine dedim ki, 'Griezman sana benzer selam yaptı, size ceza meza yok. Bizimkiler şu anda UEFA'da bu ne iştir' dedim, gülmeye başladı. Gençlerimizin bu sevdasından doğal ne olabilir. Tribünlerin şahsında askerimizi selamlıyor. Yeri geldi ben de selamladım. Bu Mehmetçiği selamlamayacağız da kimi selamlayacağız?'' dedi.

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