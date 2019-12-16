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Yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti

ÇORUM'lu Anıl Cafer Aralık (26), bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni sırasında kız arkadaşı Bilay Çınar'a sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Muhafız Bölüğü'ndeki törende komutanına tekmil veren asker Anıl Cafer Aralık, “Komutanım bir maruzatım var” diyerek, sıralarda oturan kız arkadaşı Bilay Çınar'a döndü, "İyi günde, kötü günde hastalıkta ve sağlıkta, darlıkta ve yoklukta" dizelerini sıraladı.

Asker arkadaşlarının koro halinde tekrarladığı dizelerin ardından kız arkadaşına Türk bayrağı hediye eden asker, diz çökerek 'benimle evlenir misin' dedi. Gözyaşlarını tutamayan genç kız teklifi kabul etti. Kız arkadaşına yüzük takan asker, salondakiler tarafından alkışlandı. 

Anıl Cafer Aralık, Bilay Çınar'la bir düğünde tanıştıklarını belirterek, "Görür görmez aşık oldum. Daha sonra büyüklerimiz araya girdi. Aileler tanıştı ve kısa sürede büyük bir aşk doğdu. Ben bedelli er olarak vatani görevimi yerine getirdim. Yemin töreni olduğu gün komutanlarıma evlenme teklifi edeceğimi söyledim. Anlayışla karşıladılar ve evlenme teklifimi böylece birliğimde yapmış oldum” dedi.

Bilay Çınar da "Uzun süreli ayrılığın ardından yemin törenine gitmiştim. Zaten çok heyecanlıydım. Bana bu sürprizi yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün sevenlerin mutlu olmasını istiyorum” diye konuştu.

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