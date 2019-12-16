DÜNYA

Dumandan etkilenen kediyi böyle kurtardılar

Rusya'da iki ailenin yaşadığı evde çıkan yangından hareketsiz yatan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Dumandan etkilenen kediyi dışarı çıkaran ekiplerin yaptığı ilk müdahale böyle görüntülendi.

Rusya’nın Kovrov kentinde iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri sırada evin içerisinde kalan aile fertlerini de tahliye etti. Dumanla kaplı evin içerisinde bir kedinin de hareketsiz yerde yattığını gören itfaiye ekipleri, kediyi dışarıya çıkarttı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin kediye solunum cihazıyla oksijen verdikleri ve su içirdikleri görüldü.

Yerel medya, yangında kimsenin zarar görmediğini ve Tyson isimli kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. 

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