Ebru Polat'tan dikkat çeken Can Yaman yorumu

Yaptığı her açıklama ve paylaşımla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube kanalları için hazırladığı Magazin Noteri isimli programına konuk oldu. Bir dönem oyuncu Can Yaman'a olan hayranlığını gösteren Polat, Yaman'ın son açıklamalarının ardından hissettiklerini anlattı.

"CAN'A YÜRÜMEDİM, KOŞTUM"

Programın başında Can Yaman'a yaptığı yorum hatırlatılan Ebru Polat, "Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım. Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" dedi.