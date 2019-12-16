MAGAZİN

Ebru Polat'tan dikkat çeken Can Yaman yorumu

Can Yaman'ın yarı çıplak pozuna "Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın" yorumunu yapan Ebru Polat, geçtiğimiz gün katıldığı programda "Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım ama kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor" dedi.

Yaptığı her açıklama ve paylaşımla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube kanalları için hazırladığı Magazin Noteri isimli programına konuk oldu. Bir dönem oyuncu Can Yaman'a olan hayranlığını gösteren Polat, Yaman'ın son açıklamalarının ardından hissettiklerini anlattı.

"CAN'A YÜRÜMEDİM, KOŞTUM"
Programın başında Can Yaman'a yaptığı yorum hatırlatılan Ebru Polat, "Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım. Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" dedi.

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