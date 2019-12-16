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İstanbul Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı

İSTANBUL Bakırköy'de, "Gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşularını darp eden baba ve 2 oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL Bakırköy'de 12 Aralık günü İskender Karaduman, alt komşusuna, "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmış, mesaja sinirlenen alt komşusu 2 oğlu ile birlikte yukarı çıkarak Karaduman'ı darp etmişti.

Kavgaya ilişkin görüntülere ulaşılarak incelenmesi ve dosyaya eklenmesi üzerine komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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