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Ethem Sancak'ı kızdıran tank palet sorusu

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, BMC ihalesiyle başlayan ve Altay Tank'ı ihalesine kadar gelen sürecin AK Parti tarafından dizayn edildiği iddiasına sert çıktı. Sancak, tüm bunların CHP'nin senaryosu olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, TMSF'nin BMC'nin ihalesi için üç kez ihaleye çıktığını; ancak ihaleye kimsenin katılmadığını söyledi.

Son ihalede, ihale fiyatını kendi rızasıyla artırarak aldığını söyleyen Sancak, devletin verdiği süper teşvikten Koç grubunun da yararlandığını anlattı.

Sancak, tank palet fabrikasıyla ilgili iddiaları ise CHP'nin senaryosu olarak nitelendirdi.

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