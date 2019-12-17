Zafer Arapkirli'nin tweeti Didem Aslan Yılmaz'ı canlı yayında çıldırttı!

Zafer Arapkirli, Didem Arslan Yılmaz'ı CHP'li Engin Özkoç'un sözünün kesilmesine rağmen BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'a bilerek müdahale etmediğini ileri sürdü.

Arapkirli'nin Twitter'dan yaptığı eleştiride, "Sana bu işi böyle mi öğrettik?" sözlerine tepki gösteren Yılmaz, bu işi Arapkirli'den öğrenmediğini söyledi.

İşte Didem Arslan Yılmaz'ın o tepkisi...