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Eski Isparta Devlet Hastanesi binasında fuhuş iddiası

ISPARTA Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra atıl kalan taş binasının madde bağımlıları ve fuhuş yapanlar tarafından kullanıldığını iddia eden vatandaşlar önlem alınmasını istedi. Binanın bulunduğu Doğancı Mahallesi muhtarı Ali Divarcı, bazı odaların yatak odası gibi dizayn edildiğini ve kullanıldığını söyledi.

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra 2 yıldır atıl kalan tarihi taş bina, fuhuş başta olmak üzere madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandı. Madde bağımlılarının barındığı mekan haline gelen binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği görüldü. İçeride bulunan ve hala kullanabilir durumda bulunan birçok eşya ile tıbbi malzeme talan edildi. Binlerce hastanın özel bilgilerinin saklandığı arşiv bile hala binada duruyor.

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