YEREL

Bursa otomobil yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce öteye fırlattı

Bursa'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mudanya ilçesinde fırından ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Naciye Aydoğdu, (58), hızla gelen aracın çarpması neticesinde yaralandı. Hemen Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk annesi yaşlı kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin hızla gelerek yaya geçidinden geçen yaşlı kadına çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Neden para versinler
Cenk Tosun'lu Everton Ancelotti'yle el sıkıştı
Danıştay kararı iptal etti! 19 Mayıs stadyumlarda kutlanabilecek
Max Kruse kendine gel! Son hali içler acısı
Antalya'da bankada soygun girişimi! Güvenlik görevlisi rehin alındı
BMC'nin sahibi Ethem Sancak'ı kızdıran tank palet sorusu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beykoz’da magandaların sürücünün yolunu kesti
Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı"
TOKİ hangi illerde ev yapacak 2020 TOKİ konut projesi
Okan Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk"
Eski Isparta Devlet Hastanesi binasında fuhuş iddiası
Asgari ücret ne kadar oldu 2020 ne zaman belirlenecek?
Başkentte 300 adet yasaklı doğum kontrol hapı ele geçirildi
Sefirin Kızı konusu ne Sefirin Kızı nerede çekiliyor oyuncuları