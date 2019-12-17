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Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran güzel oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Amuda kalkan Mine Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla yayınladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

"DENGEDE KALMAK" NOTUYLA PAYLAŞTI"
Oyuncu, yoga yaparken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaştı. Amuda kalkan Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Mine Tugay'ın paylaşımı 316 binin üzerine beğeni ve binlerce yorum aldı.

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