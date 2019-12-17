MasterChef'te Demet Akalın ve Alişan MasterChef'te yarıştı

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının 16 Aralık Pazartesi ekrana gelen 68. son bölümünde oynanan nefes kesen oyunun ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki eleme potasına giden ilk isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu bu sefer ünlüler arasında oynandı. Demet Akalın - Okan Kurt çifti ile Alişan ve Buse Varol çiftleri arasında oynanan kaptanlık oyununda mavi takımın kaptanı belli oldu. Demet Akalın - Okan Kurt çifti oyunu kazanarak takımlarına ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandılar.