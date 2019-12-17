MAGAZİN

MasterChef'te Demet Akalın ve Alişan MasterChef'te yarıştı

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde eleme oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol, yarışmacılarla birlikte mutfağa girerek yemek yaptı.

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının 16 Aralık Pazartesi ekrana gelen 68. son bölümünde oynanan nefes kesen oyunun ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki eleme potasına giden ilk isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu bu sefer ünlüler arasında oynandı. Demet Akalın - Okan Kurt çifti ile Alişan ve Buse Varol çiftleri arasında oynanan kaptanlık oyununda mavi takımın kaptanı belli oldu. Demet Akalın - Okan Kurt çifti oyunu kazanarak takımlarına ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandılar.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ercan Güven Fatih Terim'i bombaladı: Ağzını topla hocam
Limon suyu içmek ne işe yarar vücudu alkalize ediyor!
Galatasaray Emre Kılınç'la el sıkıştı
Bakan Varank açıkladı: Kalkınma ajanslarına çok sayıda personel alımı
Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Diyanet'ten camilerde sandalye kararı! Görüntüler tepki çekiyordu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener’den ‘Suriyeli’ açıklaması: Geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek!
Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı sosyal medya yıkıldı
Demet Akalın-Okan Kurt'la bitti dediği Masterchef'e katıldı! Alişan ve eşiyle yarıştı
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine geçen isim bakın kim
Zafer Arapkirli'nin tweeti Didem Aslan Yılmaz'ı canlı yayında çıldırttı!
Burak Oğuz'un eşi Burcu Oğuz kimdir ne iş yapıyor mesleği ne?
Bursa otomobil yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce öteye fırlattı
Naz Elmas evlendi Erol Özmandıracı bakın kim Ceylan Özmandıracı ile boşanmıştı