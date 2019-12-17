Meral Akşener’den ‘Suriyeli’ açıklaması: Geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı’na katılarak, sonuç bildirgesini açıkladı.

Akşener, çalıştayın en önemli çıktısının, 3 aşamadan oluşan ‘Geri Dönüş Planı’ olduğunu söyledi.

"ŞAM HÜKÜMETİ İLE ORTAKLAŞA..."

Hazırlık aşamasının tamamlanıp, geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili durumun kontrol altına alınmasından sonra planın ikinci aşamasıyla eve dönüş sürecini başlatacaklarını belirten Akşener, şunları söyledi: “İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geri dönüş sürecine paydaş olabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile eş güdüm sağlanarak, ‘Geri Dönüş Strateji ve Eylem Planı’ ivedilikle hazırlanacak. Şam hükümeti ile ortaklaşa kurulacak bir komisyon aracılığıyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye’ye göç etmeden önce yaşadıkları evlerine, köy, kasaba veya şehirlere geri dönmeleri için uygun şartlar oluşturulacak. Ülkemizde herhangi bir kaydı olmayan Suriyeliler için 3 aşamalı ‘Sınır Dışı Prosedürü’ hazırlanacak.”