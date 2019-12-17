16-22 Aralık haftalık burç yorumları Perşembe gününe dikkat...
Astrolog Hande Kazanova ile 16-22 Arlık haftası burç değerlendirmeleri yapıldı. Peki 16-22 Aralık haftası burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız...
Bakalım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarını bu hafta neler bekliyor. Haftaya Ay, Aslan burcunda iken aşk dolu etkiler bizi gelip bulabilir. Perşembe günü önemli girişimlerimizde desteklenirken, cuma günü ilişkilerimizde biraz daha özgür yönlerimiz ön plana çıkabilir. Pazar günü oldukça hareketli olacak..