16-22 Aralık haftalık burç yorumları Perşembe gününe dikkat...

Bakalım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarını bu hafta neler bekliyor. Haftaya Ay, Aslan burcunda iken aşk dolu etkiler bizi gelip bulabilir. Perşembe günü önemli girişimlerimizde desteklenirken, cuma günü ilişkilerimizde biraz daha özgür yönlerimiz ön plana çıkabilir. Pazar günü oldukça hareketli olacak..