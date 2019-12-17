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Deniz Akkaya'dan küvet paylaşımı! 'Laf çıkmasın'

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündem olan model Deniz Akkaya özel bir çekim için küvete girdi. Akkaya küvette çıplak gibi görününce düzeltme yapmak zorunda kaldı.

Her ne kadar mankenliği bırakmış olsa da özel isimler için podyuma çıkan Deniz Akkaya, fotoğraf çekimlerine de devam ediyor. Yine bir firmanın çekimleri için objektif karşısına geçen Akkaya, verdiği pozlarla yürek hoplattı.

Hayatının merkezine sporu koyan ve sosyal medya hesabı üzerinden ne kadar yoğun bir tempoda çalıştığını gözler önüne seren Deniz Akkaya, bu defa çekim anlarını paylaştı. Akkaya, küvette verdiği pozlarla gündeme geldi. Çıplak gibi göründüğü anları paylaşan Akkaya gelen yorumlar sonrası açıklama yaptı.

“SONRA LAF ÇIKMASIN”

Küvetin içerisinde poz veren Deniz Akkaya, yaratılan ‘çıplakmış’ havasına rağmen aslında üzerinde mayo olduğunu ısrarla belirtirken Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı notlarda mayonun ipinin göründüğünü belirtmeden geçmedi ve "sonra laf çıkmasın" diyerek de yorumunu yaptı.

Akkaya daha sonraki açıklamasında ise işin mutfağından bahsetti: "Siz ne sandınız #buzlubademcilik diye bir şey var! Setlerde önümüzde çalışanlar reverans yapar, biz böyle kuaför sanatçımızı bile sana banyoda elektrik verip çarparız tehdidi ile köle gibi her işte çalıştırırız..."

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