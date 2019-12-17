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Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone Songar

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan milli ürünlere silahlı drone Songar ile bir yenisi ekleniyor.

Milli imkanlarla geliştirilen 8 Songar silahlı drone, ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Tam yüklü olarak havada asgari 20 dakika kalacak araç, 5,56 kalibreli tüfek ve 200 mermiyle görev yapacak. "Drone"ların tamamı bu ay teslim edilecek.

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ'nin savunma sanayisindeki ticari markası ASİSGUARG tarafından geliştirilen ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi ilk siparişini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle Silahlı Mini/Mikro İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi ile 8 Songar silahlı drone sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması kararlaştırıldı.

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