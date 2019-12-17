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Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını konserle kutladı

İlk albümünü 1999 senesinde çıkaran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını özel bir konserle kutladı. Altuğ'u bu özel gününde sanat dünyasının ünlü isimleri yalnız bırakmadı.

İlk albümü "İbret-i Alem"i piyasaya çıkarmasının ardından müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Türk pop müziğinin sevilen isimlerden Emre Altuğ, anlamlı gününü verdiği konserle kutladı. Altuğ'un konserine aralarında Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Hülya Koçyiğit'in bulunduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ
Kerki Solfej'in düzenlediği TİM Show Center'da gerçekleşen konserde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti. Konserin ilk bölümünde sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarı seslendiren ünlü sanatçı, "Feryat", "Yani", "Su Gibisin", "Kapış Kapış"ın yanı sıra "Düşen Bir Yaprak Görürsen" ve "Aşkım Bahardı" eserlerini söyledi.

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