Erdoğan: "Petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı konuşmada"Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında acı bir hikaye var" dedi. Erdoğan "Sahile vuran çocuk cesetleri bu sorunun artık daha fazla görmezden gelinemeyeceğini gösterdi" ifadesini kullanarak acı tabloyu gözler önüne serdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında acı bir hikaye var. Sahile vuran çocuk cesetleri bu sorunun artık daha fazla görmezden gelinemeyeceğini gösterdi.

- Birkaç münferit olay dışında Suriyelileri dışlayacak hiçbir şey yaşanmadı. Vatandaşlarımıza ne sunduysak onlara da onu sunduk.

İnsani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor

- Son 8 yılda ülkemizde 516 bin civarında Suriyeli bebek dünyaya gelmiştir. Bunların her türlü sağlık imkanından faydalanmasını temin ettik. Bugün ülkemizdeki birçok Suriyeli kendi ayaklarının üzerinde durabilir duruma geldi. İnsani yardım faaliyetlerimiz de aralıksız devam ediyor.

'Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı sessiz kalınmazdı

- İleride utançla hatırlanacak önerilerle karşılaştık. Mültecilerin botlarını şişlediler ve denizin dibine batmalarını istediler. Suriye'de 9 yıldır yaşanan insanlık dramını, Halep'teki şu duvar yazısı çok net anlatmaktadır. 'Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi.' Petrol kuyularını koruma uğruna harcanan çabaların hiçbiri, varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmıyor. Uluslararası toplumdan arzu ettiğimiz desteği göremeyince başımızın çaresine bakmak zorunda kaldık.

Petrolü gelin beraber çıkaralım

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla belli alanlardan teröristleri temizledik. Barış Pınarı Harekatıyla ise 150 metre kare genişliğinde, 30 metre kare derinliğinde bir alanı teröristlerden temizledik. Ben de sesleniyorum, diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. Ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak şu an mülteci durumunda olan insanları oraya yerleştirelim. Ama buna yanaşmıyorlar, çünkü petrol onlara daha çok lazım.