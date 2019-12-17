GÜNCEL

Japon gezgin orihiro Murata Türkiye'de Kelime-i Şehadet getirdi

Dünya gezisine çıkan ve Türkiye’deki son durağı Ordu olan Japon Norihiro Murata, belediye başkan yardımcısının yardımıyla Kelime-i Şehadet getirdi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise izleyenler tarafından çok beğenildi.

Japonya’dan dünyayı dolaşmak için yola çıkan 27 yaşındaki gezgin Norihiro Murata, Türkiye’de farklı illeri dolaştıktan sonra Ordu’ya ulaştı. Kumru Belediye Başkan Yarımcısı Yusuf Arıncı ile tanışan Japon Norihiro Murata, Arıncı’nın misafiri oldu.

Örnek bir tavır sergileyerek Japon misafirine Türk misafirperverliğini anlatan ve evinde Türk yemeklerini tattıran Başkan Yarımcısı Arıncı, misafirinin Ordu’yu çok sevdiğini söyledi. Başkan Yardımcısı Arıncı’nın oğlu Enes Faruk, misafire Ordu’nun tarihi ve turistik yerlerini gezmesinde eşlik etti.

Japon gezgin, Kelime-i Şehadet getirdi

Dünya turuna çıkan gezgini 4 gündür evinde misafir eden Başkan Yardımcısı Arıncı, Japon misafirine Müslüman olmanın anahtarı olan ‘Kelime-i Şehadet’den, İslamiyet’ten, dinde zorlama olmadığından ve Müslümanlıktan bahsetti.

Kelime-i Şehadet getiren Başkan Yardımcısı Arıncı’ya, Japon gezgin Norihiro Murata da kendi isteği ile eşlik ederek söylenenleri tekrarladı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise izleyenler tarafından çok beğenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
13 ay önce evlatlık verildiğini öğrendi yollara düştü
Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! 5 milyar liralık borç yapılandırıldı
Kırmızı Çizgi Fitbol canlı- Ersun Yanal Fenerbahçe'den gönderiliyor mu
Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkındaki FETÖ iddiaları için ne dedi? İşte ifadesi
Greyfurtun faydaları neler inme riskini azaltıyor!
Talat Atilla'dan uçuk bir iddia daha! Hürriyet CNN Türk satılıyor hem de bakın kime
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hande Kazanova 2020 yılı burç yorumları! Yeni yılın şanslı burçları
Ankara'da yolun ortasında kalan yavru kediyi otobüs şoförü kurtardı
2020 dini günler takvimi kandiller ne zaman tarihleri
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı
Erdoğan: "Petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım"
MHP'li Saffet Sancaklı: Futbolseverlere kötü bir haberim var
Deniz Akkaya'dan küvet paylaşımı! 'Laf çıkmasın'
TOKİ hangi illerde konut yapacak 2020