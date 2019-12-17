GÜNCEL

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin 3 nolu tarihi balıkçıya verilen ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Mahkemenin bu kararının ardından balıkçıların tahliyesi için işlemlere geçileceği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB’nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB’ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı.

BALIKÇILAR MAHKEMEYE BAŞVURDU

Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB’nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.

YENİ DAVA AÇILMIŞTI

İdare mahkemesinde açılan davanın reddinden sonra 3 nolu balıkçının avukatları kira sözleşmesinin devamına ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yeni bir dava açmış ve tahliyenin durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararı almıştı. 3 nolu balıkçı teknesinin açtığı yeni davaya ve ihtiyati tedbir kararına İBB avukatları itiraz etmişti.

Mahkeme, İBB’nin ihtiyati tedbir kararına itirazına ilişkin ara celse açtı. Karara ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim, İBB vekili Gülşen Akın’ın ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin itiraz dilekçesi sunduğunu belirtti.

Açılan ara celsede 3 nolu balıkçı teknesinin avukatı Berfin Gündüz, ihtiyati tedbir kararının devamına ilişkin taleplerini dile getirdi.

TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Söz alan davalı İBB vekili Gülşen Akın ise, “Sunduğumuz bilgi ve belgeler neticesinde idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde ihtiyadi tedbir kararı verilemez. Öncelikle teminatsız tedbir kararının kaldırılmasına, yerinde görülmezse Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 395. maddesi uyarınca teminatla ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

TEDBİR KARARI KALDIRILDI

Kararını açıklayan hakim, davalı vekilinin itirazının kabulüne karar vererek, ihtiyadi tedbir kararının teminatsız şekilde kaldırılmasına karar verdi.

Mahkemenin bu kararının ardından, İBB’nin avukatlarının Fatih Kaymakamlığı’na yürütmenin durdurulması ya da ihtiyati tedbir kararının olmadığını bildireceği ve böylelikle 1 ile 3 nolu balıkçı tekneleri tahliye edilme işlemlerine geçilebileceği öğrenildi.

Öte yandan 2 nolu balıkçının başlattığı dava süreci sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Otomatik kapıya sıkışan 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilgili yeni gelişme! Tedbir kararı kaldırıldı
Rusya açıkladı: Üçlü toplantı 2020 başında Ankara’da yapılacak
Google hakkında alınan kararla ilgili Rekabet Kurumu'ndan yeni açıklama
Denizli'de vicdansız anne 3 aylık bebeği terk etti!
Instagram'da siber zorbalık yaptırımı! Kelimeler analiz edilecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nepal'den Ankara'ya çalışmaya gelen genç kız yardım istedi
Saffet Sancaklı başkanları bombaladı: Deniz bitti iflas ettik
Kupada Son 16’nın ilk takımı Kasımpaşa
Canlı yayında şoke eden olay! İki farklı kanal iki farklı yorumcu fenalaştı
Japon gezgin orihiro Murata Türkiye'de Kelime-i Şehadet getirdi
Hekimoğlu dizisi hangi hastanede çekiliyor İstanbul'da mı?
Hande Kazanova 2020 yılı burç yorumları! Yeni yılın şanslı burçları
TÜİK Asgari Ücret rakamı ne kadar? Yeni asgari ücret ne zaman belli olur