YEREL

Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evleri dedektör köpekler tarafından arandı. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: "Mafya mısın sen?"
Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine vurdu! Yükselişi önlenemiyor
Çinliler veto etti Mesut Özil'e Fenerbahçe yolu açıldı
Ömer Dinçer'den Şehir Üniversitesi tepkisi! Hemen istifa ederim
Ali Babacan'dan ince Gelecek Partisi hesabı! Kuruluşunu niye ertelediği belli oldu
Doğa Koleji'ne bomba teklif geldi! Bakın kim satın almak istiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadın 77. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı
2020 yılbaşı gecesi için saç modelleri
Elimi Bırakma 59. bölüm fragmanı
Güvercin 5. bölüm fragmanı
Garsonu neredeyse ailecek öldüreceklerdi!
Benim Tatlı Yalanım 27. bölüm fragmanı
Asgari ücret ne kadar oldu 2020 tahminleri belli oluyor