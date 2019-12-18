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Fernando Muslera'dan Gökhan Çıra açıklaması

Tuzlaspor maçından sonra rakip oyuncuya yumruk attığı iddia edilen Fernando Muslera iddiaları net bir dille yalanladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederken maçın ardından saha kenarı karıştı. Fernando Muslera ile Gökhan Çıra'nın diyaloğundan sonra olaylar büyürken Muslera da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muslera maçtan sonra şu ifadeleri kullandı; ''Biri eğer 'Muslera gitti birine vurdu' diyorsa görüntüleri ortaya çıkarmalı. Ben bu karakterde bir futbolcu değilim. Sosyal medyada olay abartıyor olabilir. Benim vurmam, saldırmam gibi bir durum söz konusu olamaz, benim karakterime uygun değil''

''İlk maçtan sonra saygısızlık yaptı''
''Futbola başladığım ilk günden beri öğrendiğim şey, oynadığım kulüplere saygı göstermek. Biliyorsunuz, rakipte oynayan bizim altyapımızdan çıkan bir oyuncu ilk maçtan sonra saygısızlık yaptı. Ben maçtan sonra yanına gidip bu camiaya saygı duymasını söyledim''

''Galatasaray'ın kupada devam etmesi gerekiyordu''
''İlk maçtan rakibimizin bir avantajı vardı. Rakibimize maksimum seviyede saygı gösterip aynı seviyede sorumluluk almamız gerekiyordu. Bunu en iyi şekilde yaptık ve tur atladık. Galatasaray'ın kupada devam etmesi gerekiyordu.''

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