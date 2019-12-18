Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: "Mafya mısın sen?"

Tuzlaspor ile Galatasaray arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'da oynanan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, Fatih Terim'in ekibinde yer alan birisinin kendisine saldırdığını iddia etti. İşte Çıra'nın açıklamaları:

"Bana bunu(kafasındaki yarayı göstererek) yapan Fatih Terim'in ekibinden birisidir. Kel birisiydi, kafası da yarılmıştı, çıkışta görebilirsiniz. Maç bitmeden 5 dakika kala Muslera yedek kulübesine laf atıyordu. Maç bitti, yenildik, ben içeri gidiyordum üzgün bir şekilde, geldi yanıma küfür falan etmeye başladı, yabancı, bir şeyler demeye başladı. Fatih Terim maçtan önce geldi 'sen Gökhan mısın' diyor. Mafya mısın sen?". Sonra o gitti geldi Fatih Terim'in ekibinden biri kafa attı.

"Az bile yaptım, siz gidin PSG'yi yenin"

Ben Galatasaray altyapısında neler yaşadığımı bildiğim için Galatasaray'a cephe aldım. 2-0 ilk maçı yenmişim, Galatasaray'ı sahasında yenmişim, ağlayayım mı? 'Hadi ya 2-0 Fatih Terim'i yendik' diye ağlayayım mı? Sevineceğim tabii ki, az bile yaptım. Onlar bunu ciddiye alıp bu şekilde kadro çıkarıyorsa ben de diyorum ki siz gidin PSG'yi yenin, bizi rakip almayın, gidin onlara bu şekilde oynayın, Brugge'e karşı bu şekilde oynayın."