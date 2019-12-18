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Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım! Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası çıkan kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu. Gökhan Çıra, "Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken gerginliği polis sona erdirdi.

"BENİ EŞİMLE VURMAYA KALKMAYIN"
Maçın ardından sosyal medya hesabından video yayınlayan Gökhan Çıra, maç sonrası yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan Çıra, "Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim'i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun." ifadelerini kullandı.

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