DÜNYA

Bizâh'ta yaşanan yakıt krizini Türkiye çözdü

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizâh'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Yakıtın Türkiye’den getirilmesinin ardından fırınlar ve hastaneler normal çalışmalarına döndü.

Halep’in kuzeyinde bulunan Bizâh'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Şehirde yaşanan yakıt krizinin ardından Çobanbey ve Cerablus geçidinden gelen Türk yakıtı Bizâh'a ulaştı. Türkiye’den getirilen yakıtlar sayesinde bölgede bulunan fırın ve hastaneler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Normal fiyata satılan yakıt sayesinde kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

İdlib'deki yetkililer yakıt krizinin arttı ve durumun kötüleştiği uyarısında bulunmuştu. Yetkililer, yakıt sorununun çözülmemesi durumunda hastanelerde hasta kabulünün duracağını açıklamıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı
Selahattin Demirtaş Leman dergisinde çizmeye başladı
Maydonoz tüketimi nasıl olmalıdır çok iyi yıkamalısınız!
Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine vurdu! 18 Aralık dolar kuru ne kadar?
Euroleague Fenerbahçe maçındaki hatasını kabul etti
İlaçla tecavüz etti zorla evlendikten sonra cinsel işkenceler yaptı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sattığı simitleri bitiremeyen çocuğun yardımına Tweety ve Sylvester yetişti
Sakarya'da garsona dayak videosu olay oldu! Bebek sandalyesine dokundu diye...
5 Ocak 2020 sigara fiyatları listesi yayıldı
Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım! Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim
Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala! Beren Saat bakın ne açıklama yaptı
Yılbaşı biletleri kaç para MPİ bilet fiyatları kaç para oldu?
Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: "Mafya mısın sen?"
Oya Başar dizileri usta oyuncu Oya Başar kimdir yaşı kaç?