DÜNYA

Kraliyet Gelin'i Kate Middleton'ın Prens William'a yaptığı hareket olay oldu

İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, Noel özel programında eşi Prens William'ın kendisine dokunmasına izin vermedi. Bu olay dünya basınında geniş yer buldu.

İngiltere'nin prestijli kanalı BBC, Kraliyet Ailesi mensubu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton ile Noel hazırlıklarına ilişkin bir program gerçekleştirdi. Kayifli bir çekime sahne olan programda, Kraliyet Gelin'in eşine olan tavrı dünya gündemine oturdu.

PROGRAMDA YEMEK YAPTILAR
Kraliyet protokolüne sadakatiyle İngiltere halkınıngönlünü fetheden Düşes Kate Middleton ve eşi Prens William usta aşçı Mary Berry ile programda birlikte yemek yaptı. Programda yemek yapan çift oldukça eğlendi.

EŞİNİN OMZUNA DOKUNMAK İSTEDİ
Yardım faaliyetlerinin konuşulduğu programda İngiliz Kraliyet tahtının varisi, koltukta eşi ile karşılıklı oturup, annesi, çocukları ve evliliği ile ilgili konuşurken, bir ara Middleton'ın omzuna dokundu. Kate ise William'ın elini hızlı bir hareketle itti.

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