Hablemitoğlu suikastıyla ilgili Şengül Hablemitoğlu'ndan basın açıklaması
18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Necip Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, katil zanlılarından biri olduğu değerlendirilen şüphelinin Ukrayna’da yakalanmasının ardından eşi Şengül Hablemitoğlu basın açıklamasında bulundu.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen önemli bir şüpheli Ukrayna'da yakalandı.
Türkiye'ye iadesi istendi
Evinin önünde 18 Aralık 2002 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlılarından birinin Ukrayna’da yakalanmasının ardından eşi Şengül Hablemitoğlu ve avukatları Ankara’da basın açıklaması yaptı.
Hablemitoğlu cinayetine ilişkin yakalanan kişiye dair Adalet ve Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılmadığı ifade edilen açıklamada, şüphelinin Türkiye’ye iadesinin bir an önce yapılması talep edildi.