Mehmet Ayan: Fatih Terim iletişim ışığını kaybetti

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Canını sıkan şeyleri değil kendisini zor durumda bırakacak şeyleri anlatmasın. Fatih terim iletişim ışığını kaybetti. Herkesle oturup konuşup fikir alan adamın iletişim ışığı yok. Hoca 2016'dan beri iletişim ışığını kaybetti. Kendini kapattı bambaşka bir hoca oldu.'' şeklinde konuştu.