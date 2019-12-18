Mehmet Ayan: Galatasaray bu seneden vazgeçsin

Galatasaray'ın bu seneden vazgeçmesi gerektiğini belirten Mehmet Ayan, ''Adam gibi takım yap. 2020-21 sezonunda iddialı ama sonraki yıla. Fatih Terim, Fatih Terim'i göreve getirmeli. Onun dışında kurtaracak adam söz konusu değil.'' dedi.