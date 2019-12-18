KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Mehmet Ayan: Galatasaray bu seneden vazgeçsin

Galatasaray'ın bu seneden vazgeçmesi gerektiğini belirten Mehmet Ayan, ''Adam gibi takım yap. 2020-21 sezonunda iddialı ama sonraki yıla. Fatih Terim, Fatih Terim'i göreve getirmeli. Onun dışında kurtaracak adam söz konusu değil.'' dedi.

Galatasaray'ın bu seneden vazgeçmesi gerektiğini belirten Mehmet Ayan, ''Adam gibi takım yap. 2020-21 sezonunda iddialı ama sonraki yıla. Fatih Terim, Fatih Terim'i göreve getirmeli. Onun dışında kurtaracak adam söz konusu değil.'' dedi.

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