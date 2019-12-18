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Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na satıldı

Ekonomik krizdeki Doğa Koleji'nin satışına ilişkin son dakika haberi var. Daha önce Nişantaşı Üniversitesi'ne satıldığı söylenen Doğa Koleji'ni İTÜ vakfı satın aldı haberi geldi. Doğa Koleji'nin açıklama yapması bekleniyor.

Doğa Koleji'nin yılan hikayesine dönen satışına ilişkin TV100 kanalı son dakika haberi geçti. Doğa Koleji'nin satışı için İTÜ Vakfı ile anlaşma sağlandığı söyleniyor. Son dakika gelişmesine göre satış için İTÜ Vakfı 800 milyon TL ödeyecek. 

Doğa Koleji'nin adı İTÜ Vakfı Okulları olarak değişiyor
Satışla birlikte Doğa Koleji'nin ismi İTÜ Okulları olarak değişecek. Ödemeler Denizbank ve Garanti Bankası'na yapılacak. Öğretmenlerin tüm alacaklarını da İTÜ Vakfı üstlendi. 

Doğa Koleji satış açıklaması 
Henüz Doğa Koleji ve İTÜ Vakfı cephesinden satışa ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bugün velilere ve öğretmenlere bir açıklama yapılması bekleniyor. Doğa Koleji'nin satışına ilişkin daha önce bir çok kez haber çıkmıştı. Ancak söz konusu satış bir türlü gerçekleşmemişti. 

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