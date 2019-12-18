YEREL

Denizli’de bebek arabasını, el arabası ile çalıp götürdü

Denizli’de evin önüne konulan bebek arabasının el arabası ile geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıs tarafından çalınması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. E.Y. isimli kadın çocuğunu gezdirdikten sonra evine döndü. Ardından çocuğunu taşıdığı bebek arabasından alan E.Y., üst kattaki evine çıktı. Yaklaşık bir dakika sonra bebek arabasını almak için aşağı inen E.Y., arabanın yerinde olmadığını gördü. Büyük bir şok yaşayan kadın sonrasında oturdukları binanın güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Kayıtları izleyen E.Y. ve yakınları bebek arabasının ele arabası ile geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıs tarafından çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızlık şüphelisi şahsın bir süre etrafı kolaçan ettiği ardından bebek arabasını, el arabasına yükleyip görünmemesi içinde üzerine kartonlar koyarak uzaklaştığı görülüyor.

Hırsızlık olayı ile ilgili bilgisine başvurulan apartman yöneticisi Halil Evgin ise oturdukları muhitte birkaç defa daha bu tür olayların meydana geldiğini kaydederek, bu konuda gerekenlerin yapılmasını yetkililerden beklediklerini ifade etti. E.Y.’nin güvenlik kamerası görüntüleri ile polise giderek suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Simit Sarayı açıklaması! Ziraat Bankası'nın almasını tasvip etmiyoruz
Kırklarelispor Gaziantep'i eledi, kupada turladı
Kuşburnunun faydaları neler eklem iltihaplarını yok ediyor!
Aydın'dan salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor
Erdoğan tepkisini koymuştu! Ziraat Bankası Simit Sarayı başvurusunu geri çekti
Temel Karamollaoğlu'ndan sürpriz Libya açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da garsona dayak videosu olay oldu! Bebek sandalyesine dokundu diye...
Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu videosu çıktı: Ulan ya dayak yememişsin ya...
Tam bilet ne kadar 2019 MPİ yılbaşı bilet fiyatları tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na açıklaması
Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na satıldı
TOKİ hangi illerde konut yapacak 2020 il il yeni konut listesi
Göksel Gümüşdağ'dan TFF'ye transferde harcama limiti çağrısı
Yeni kimlik almak için yenileme harçları kaç para oldu?