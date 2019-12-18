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Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu videosu çıktı: Ulan ya dayak yememişsin ya...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank-palet fabrikası ile ilgili sözlerine BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın verdiği tepkiye ilişkin bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ethem Sancak bu konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nu şu ifadeleri kullanıyor:

- ’20 milyar dolar’ diyor. Ulan sen 20 milyar doları ya bir arada görmemişsin ya dayak yememişsin. Şu anda Turkcell'in dışında 20 milyar dolarlık hiçbir şirketimiz yok. Atıyor işte. Bilmiyor hesabı. Hesap uzmanı olmasına rağmen hakikaten cahil bir hesap uzmanı.

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