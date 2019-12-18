Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Küresel Mülteci Forumu’na katılmak üzere gittiği Cenevre’de gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Cenevre’de hem ikili görüşmeler yaptığını hem de mülteci krizi konusundaki görüşlerini Birleşmiş Milletler nezdinde dile getirdiğini kaydeden Erdoğan, ilk olarak Somali Başbakanı’nı kabul ettiğini, ikili ilişkiler ve Doğu Afrika bölgesindeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti. Erdoğan, ekonomiden güvenlik ve sağlığa kadar her alanda Somali’de güçlü bir mevcudiyete sahip olunduğuna dikkat çekerek, Somali’nin, mağdur ve mazluma sahip çıkma politikasının en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

"DÜŞEN YAPRAK BİR DAHA ESKİ YERİNE DÖNMÜYOR"

Bir gazetecinin, “AK Parti kuruluşundan bu yana pek çok sınamayla karşılaştı. Şimdi AK Parti’nin içinden neşet eden siyasi hareketlerle ilgili yeni bir sınama söz konusu. Bakıldığında AK Parti çınarından kopan bir yaprak söz konusu. Ömrü ne olur? Kurulmakta olan diğer siyasi parti bağlamında ise tabanı bölmek büyük bir vebal değil mi sizce?” sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin bir çınar olduğunu, yaprakların ise hazan mevsiminde döküldüğünü ve AK Parti’nin hazan mevsiminin olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi onların durumu o. Külliye’ye geldiğiniz zaman çınarlarımızın yapraklarını döktüğünü ama 4-5 ay sonra yine yeşillendiğini göreceksiniz. Düşen yaprak bir daha eski yerine dönmüyor. Biz bunu trenden inenler olarak anlatmıştık. Arkadaşlarıma hep söylüyorum: ‘Asla gündemimizde olmamalı. Herkes yoluna!’ Biz zaten ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Sadece bir şeyi söylemek herhalde yeterlidir: Özellikle başbakanlık, genel başkanlık görevini bıraktığı zaman bu arkadaşlardan birinin yaptığı konuşmayı dinlemişseniz veya dinlerseniz her şey orada mevcut. Biz yol arkadaşlarımızdan, teşkilatımızdan memnunuz, sıkıntımız yok. Çok daha kararlı bir şekilde kongrelerimize hazırlanıyoruz. Kongrelerimizi yapıp, bu kongrelerde gelen arkadaşlarımızla da inşallah 2023 seçimlerine gireceğiz. Bunun dışında başka hazırlanan var mı, yok mu ayrı konu. Varsa vardır. Biliyorsunuz bundan önce de bu işi yaşadık. Üstelik de grup kuracak şekilde ayrıldılar. Ben burada sorsam, kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlarsınız? Mesele bu. Onun için biz gündemimizi bunlarla meşgul etmiyoruz. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz onlara bakalım.”