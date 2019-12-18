Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'ne ilişkin açıklama

Ekonomik krizdeki Doğa Kolejinin 3 aydır maaş alamayan öğretmenleri Milli Eğitim Bakanına (MEB) gitti ve Ziya Selçuk ile görüştü. Bakan Ziya Selçuk görüşme sonrasında açıklamalar yaptı. Satış sürecini yakından takip ettiklerini belirten Ziya Selçuk, "İTÜ'ye mi satıldı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.