EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'ne ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Kolejine ilişkin açıklamalar geldi. Doğa Kolejinin satış sürecini yakından izlediklerini belirten Selçuk, "Satış olmazsa tüm tedbirlerimizi aldık" dedi.

Ekonomik krizdeki Doğa Kolejinin 3 aydır maaş alamayan öğretmenleri Milli Eğitim Bakanına (MEB) gitti ve Ziya Selçuk ile görüştü. Bakan Ziya Selçuk görüşme sonrasında açıklamalar yaptı. Satış sürecini yakından takip ettiklerini belirten Ziya Selçuk, "İTÜ'ye mi satıldı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

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