MEDYA

Hercai 26. bölüm 2. fragmanı

Hercai dizisi 26. yeni bölümüyle 20 Aralık 2019 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 20 Aralık 2019 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kanal İstanbul için önemli açıklama!
Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi 2 ölü 10 yaralı
G.Saray'dan kayyum ve kavga açıklaması
Talat Atilla, kendisini hedef gösterenlere fena salladı
Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi
Macron emeklilik reformundan vazgeçmiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Payitaht Abdülhamid 101. bölüm 2. fragmanı
Habertürk'teki kayyum tartışması kavga çıkardı
İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması! Satış gerçekleşti mi?
Davutoğlu 2017 referandumuna muhalefet ettiğini söyledi
Gökhan Çıra ve eşi Selin Ciğerci özür diledi
Doğa Koleji satıldı son dakika açıklaması! Doğa'yı alan İTÜ Vakfı oldu
60 saniyede bugün (18 Aralık 2019)
Tam bilet ne kadar 2019 MPİ yılbaşı bilet fiyatları tablosu