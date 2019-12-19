Habertürk'teki kayyum tartışması kavga çıkardı

CHP'li Urla Belediyesi'ne kayyum atanması Habertürk'te tartışma çıkardı. Belediye başkanının terör suçundan tutuklandığını, aynı kararın daha önce HDP'li belediyelere uygulandığını söyleyen hukukçu Fatih Atalay, İçişleri Bakanlığı'nın her iki kararda da aynı yasal gerekçeye dayandığını ifade etti.

Atatürk'ün partisinin, bugün 35 yıl ülkede kan döken bir terör örgütünü destekler hale getirildiğini savunan Atalay'a itiraz ise gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi. Atalay'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yarkadaş, CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden olan dosyanın boş olduğunu söyledi.

İkili arasındaki terörist tartışması devam ederken Yarkadaş, Atalay'ı ortaçağ mantığıyla hareket etmekle suçladı. Bu sözler Atalay'ın sesini yükseltmesine neden olurken programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz, tartışmanın daha da büyümesi üzerine reklam arasına gitti.