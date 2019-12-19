Davutoğlu 2017 referandumuna muhalefet ettiğini söyledi

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Kurucu Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu akşam düzenlenen 'Taksim Toplantıları Gelecek Vizyonu' konuşmasında Başkanlık referandumu olarak bilinen 2017 referandumuna muhalefet ettiğini, eleştirilerini kamuoyuna açıklamak istediğini ancak o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadığını söyledi.