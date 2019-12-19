POLİTİKA

HDP’li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı

Dün sabah Muş’ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Varto ve Bulanık Belediye Başkanları, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP’li Varto ve Bulanık ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile 2 meclis üyesi dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu tutuklanırken, Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik ile Varto Belediyesi ve Bulanık Belediyesi meclis üyeleri Eylem Saruca ve Mahmut Yalçın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Muş kapalı cezaevine gönderildi

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