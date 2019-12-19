Osman Kavala serbest mi bırakılıyor? Tahir Sarıkaya'dan bomba iddia

Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem programının sunucusu Tahir Sarıkaya Gezi Parkı Davası'nın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tahliye edileceğini geçen hafta canlı yayında iddia etmişti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da bir açıklama yapan Sarıkaya “şimdi Ankara’da yargı camiasından çok önemli biriyle görüştüm. Geçen hafta yayında biraz bahsetmiştim ama iddiamı doğrulattım. Osman Kavala, serbest bırakılacak ve yeni yıldan önce tahliye edilecek'' dedi.