Selin Ciğerci Gökhan Çıra olayında sessizliğini bozdu

Dün akşam oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından olaylar çıkmıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı.

"DELİKANLILIK CİNSİYETLE OLMUYOR"

Yaşanan olayların ardından Selin Ciğerci sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Galatasaray taraftarından ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den özür diledi. Ciğerci, maçın ardından sosyal medya üzerinden kendisine edilen küfürlere tepki gösterdi ve "Neden ağza alınmayacak dünya kadar küfürle benim profilimi doldurdunuz? Ben size ne yaptım? Sizin yapmış olduğunuz da yanlış. Sinirlendiniz biliyorum ama lütfen benimle de vurmayın. Delikanlılık cinsiyetle de olmuyor. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.