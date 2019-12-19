Ersun Yanal: “Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı bir derbi diliyorum”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün iyi bir skorla bir üst tura geçtiklerini ifade ederek, “Bu tür maçları oynamak çok zor. Bir çok takım sıkıntı çekebiliyor. Farklı kulvardaki takımlar daha üst kulvardaki takımlara karşı kazanabiliyorlar. Bugünkü oyun kontrolü oyuncularımızdaydı. İlk maçın da verdiği skorla rahat bir maç oldu. Oyuncularımı tutumlarından dolayı tebrik ediyorum. Zaman zaman gol pozisyonları da olsa onları gole çevirememek aslında beceriyi artırabileceğimiz bir şeydi. Rakibimiz bizi iyi ağırladı, onlara saygı duyuyoruz. Biz Fenerbahçe olarak oyuna odaklanıp, oyunu düşünen bir kulübüz. Bundan önceki maçlarda da kendi kazanımlarımızı kayıplarımızı biliyoruz. Özellikle dış sahadaki etkisizliğimiz olmuştu. Dış sahadaki maçlarda iç sahaya göre daha duyarsız olduğunu ve Fenerbahçe’nin bu tepkiyi göstermesi gerektiğini söylemiştim. Bugün de bir dış sahaydı. Rakip kim olursa olsun oynamaya çalıştık. Bizim bir oyunumuz var. Pas oyununu zaman zaman geçişleri iyi yapmak ve bunu geliştirmek zorundayız ki, ligde elde ettiğimiz istatistiklerimizi artılarımızı daha da geliştirelim. Uzun bir yoldayız. Ligin sonuna kadar da bu finali yakalamak zorundayız. Oynayan tüm oyuncuların performansı için onları kutluyorum” dedi.

“Futbol dışında şeyleri konuşmak herkesi yordu”

Futbolun dışında çok şey konuşulduğunu belirten Yanal, “Futbolun dışında bir şeyler konuşmak bizleri yordu. Ligimizi, futbolumuzu ve sporumuzu yordu. Futbolun dışında söylemlerle burada olmak istemiyorum. Cüneyt hoca uluslararası platformda gücünü kanıtlamış bir hakem. Elbette sorunlar yaşadık bütün hakemlerle. Bunları kapatıp güzel bir derbi oynamak en büyük hedefim. Bütün rakiplerimize saygı duyarak futbola odaklı kalmak istiyoruz. Bizim gücümüz de ortada. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz. Kendi sahamızdaki tepkiyi dışarıda koyamıyoruz. Rakibimizin gücü hedefi belli. Baktığımızda puan cetvelinde yakınlık belli. Ligin çok daha başındayız ve bunu kazanmak için sahaya çıkacağız. Kadıköy çok farklı. Biz bu farkı her yerde yapmalıyız. Umarım futbol kazanır. Futbol dışında bir şey konuşulmadı bir maç diliyorum” ifadelerini kullandı.