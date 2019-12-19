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Fethullah Gülen iyice uçtu! Peygamberimiz ona soracakmış

Fethullah Gülen, ortaya çıkan son konuşmasında "Cenabı Hakk'a Resulü Zişan'a bakıyorum 'Siz bilirsiniz' diyorum." açıklaması ile herkesi hayrete düşürdü.

FETÖ lideri Fethullah Gülen son yaptığı konuşmasında inanması güç ifadeler kullandı. Gülen'in Allah ve Hz. Muhammed ile konuştuğunu anlattığı konuşma şöyle:

"Cenabı Hakk'a Resulü Zişan'a bakıyorum"

Ben ahirette onların çekeceği şeyleri düşünüyorum acıyorum. Belki her gün birkaç defa gözümün önünden geçiyor. Böyle acındıracak şekilde gözümün içine bakıyorlar, ben de dönüp Cenabı Hakk'a Resulü Zişan'a bakıyorum 'Siz bilirsiniz' diyorum. Çünkü yedikleri hak ve karıştıkları halt böyle benim affedeceğim, benim bağışlayacağım şeylerle bağışlanacak gibi değil. Umumi öyle cinayetler ki bunlar dünyada en müthiş gavurlar bunu yapmamıştır.

Bende döndüm Cenabı Hakk'a Resulü Zişan'a bakıyorum 'Siz bilirsiniz' diyorum.
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