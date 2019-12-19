POLİTİKA

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan itiraf gibi açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan, makam sahibi olmak için imam hatipli ve Trabzonlu olma itirafı geldi.

Siyaset arenasında Trabzonlu olanların varlığı son yıllarda dikkat çekerken, bu durum bazen de tartışmalara yol açıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın sözleri de adeta bu konuda malumun ilanı oldu.

"MAKAM İÇİN İMAM HATİPLİ VE TRABZONLU OLACAKSIN"

2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'nda konuşan Yılmaz, şunları söyledi; "Askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir insan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyorum. Siyaseti Trabzon temsil ediyor, Karadenizliler. Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu, bizim dönemde öyle."

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