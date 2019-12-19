Süper yat köprüye çarptı, 2 kadın kılını kıpırdatmadı!

Olay Karayipler’e bağlı bir ada olan Saint Martin’de meydana geldi. Ünlü Rus işadamı Roman Abramovic için yaptırılan, bir süre kullanıldıktan sonra da satılan 86 metre uzunluğundaki Ecstasea adlı süper yat, Simpson Bay bölgesinde açılıp-kapanan bir köprüyü geçerek limana yanaşmaya çalıştığı sırada köprü ayaklarına çarptı. Bir güvenlik kulübesini de parçalayan süper yat, limana doğru ilerlerken, kazanın meydana geldiği alanın hemen yanındaki kafede büyük panik yaşandı. Herkesin kaçmaya başladığı o anda, iki kadının içeceklerini yudumlamayı sürdürdükleri anların görüntüsü ise kazadan daha çok konuşuldu.