POLİTİKA

Gelecek Partisi'ne olay gönderme! Cevaplarını alacaklar

AK Parti’nin kurucularından Metin Külünk Akşam Baskısı programında, Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ni ve 2019 yılına damga vuran siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

AK Parti’nin kurucularından Metin Külünk Akşam Baskısı programında, Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Metin Külünk, ‘Kurulan partiler mutlaka iktidar beklentisiyle yola çıkar. Büyük ümitler vaat ederek yola çıkarlar. Etrafındaki kadrolara iktidar olacağız diye yola çıkarlar ama en nihayetinde kararı aziz milletimiz verir’

Metin Külünk açıklamalarına şöyle devam etti,

‘O arkadaşlar kendi kararlarını verdiler. AK Parti’den ayrılarak kendilerine yol belirlemişlerdir. Cevaplarını milletten alacaklardır. Cevaplarını tarihten alacaklardır.'

Soru ve cevaplar

AK Parti’de uzun dönem milletvekilliği yaptınız, partinin kurulmasında önemli rol oynadınız. Milletvekilliği dönemize baktığınız bir keşkeniz var mı?

Parlamentodaki kavga görüntülerinden mutlu değilim. Ama orada da insanız, bu görüntüler çünkü biz orada düşünsel ve fikrin ve toplumun vicdanın karşılığı olarak oradayız. Sonuçta insanız, geriye dönüp baktığımda o görüntülerin şık olmadığını kendi özeleştirilme söylüyorum.

Sosyal medya çok aktifsiniz. Günde kaç saatini ayırıyorsunuz?

Günde 18 saat boyunca onlinenim. Oradaki temel espri şu; bir online olduğunuzda hiçbir şeyi ıskalamıyorsunuz, mutlaka güvendiğiniz ya da güvenen arkadaş size anında bilgiyi gönderiyor, bu inanılmaz. Benim için sosyal medya sadece Twitter’dan mesaj paylaşma alanı değildir, benim için Whatsapp caddesi var, twitter sokağı var, ınstagram ve facebook meydanı var.

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