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Tunç Başaran için Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Yönetmenliğini yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" ve "Abuzer Kadayıf" filmleriyle Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran yönetmen Tunç Başaran için tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden usta yönetmenin cenazesi, Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bandırma'ya götürüldü.

Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat'ın taziyeleri kabul ettiği törene, ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok ünlü isim de katıldı.

Türk sinemasının unutulmaz yönetmenlerinden biri olan Başaran, vasiyeti üzerine yarın Bandırma Haydar Çavuş Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Bandırma’da toprağa verilecek.

Törende basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Meriç Başaran, ağabeyinin hiç kanser tedavisi olmadığını söyleyerek, şunları aktardı:

"(Ağabeyim) Kanserden vefat etmedi. Kanserden ölmek ayıp bir şey değil. Bunun altını neden çizerek söylüyorum? Birçok kanser hastamız var. İzleyen, ameliyat bekleyen çaresiz hasta var, onlara moralsizlik olmaması açısından. Ağabeyime yumuşak doku kanseri teşhisi kondu, evet ama enfeksiyon tedavisi ve akciğerlerde zatürre için tedaviye başlandı. Hiç kanser tedavisi görmedi. Çok güzel gitti."

Pelin Onat ise "Nasılsın dayı derdim. 'Çiçek' derdi. Çiçek gibi gitti Tunç Başaran." ifadesini kullandı.

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